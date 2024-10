Tragedia questo pomeriggio all’ospedale Brotzu in via Peretti, a Cagliari: un uomo di 55 anni, originario di Elmas, si è lanciato dall’undicesimo piano del reparto Chirurgia Vascolare utilizzando le scale antincendio.

Un volo altissimo, purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo e secondo una prima ricostruzione dei fatti non era un paziente in degenza al reparto del nosocomio cagliaritano.

Sul drammatico episodio se ne stanno occupando i Carabinieri della Compagnia di Cagliari che stanno cercando di fare luce sulle motivazioni che hanno spinto l'uomo a compiere il gesto estremo.