Tragedia ad Arbus nella mattinata di oggi, 14 aprile. Il sub 63enne Marcello Asuni, di Sinnai, è morto durante una battuta di pesca nel mare di Pistis, vicino a Torre dei Corsari.

Probabilmente il subacqueo ha avuto un malore improvviso e sono stati inutili i tempestivi tentativi di soccorso per salvarlo. Sul posto il 118 con l'elicottero, ma l'equipe medica a bordo non ha potuto che constatare il decesso. Presenti per i rilievi anche i carabinieri della compagnia di Arbus.

Aggiornamento ore 13:27 di domenica 14 aprile.