Un destino crudele, non ci sono parole per descrivere il dramma consumatosi ad Arbs, in località S’Enna ‘e S’Arca, dove un 21enne si accascia sul bagnasciuga prima di una battuta di pesca subacquea.

L’ennesima, quella che Valentino Frau, originario di Pabillonis, si apprestava a compiere insieme ad un amico: la notizia ha raggiunto subito i due centri abitati di Pabillonis e Guspini, dove tra i parenti e i tantissimi amici ora c'è tanto dolore per quest’assurdo e triste destino.

Il giovane è stato soccorso dall’elisoccorso del 118, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sul posto oltre alla Capitaneria di porto, anche i Carabinieri della compagnia di Villacidro, assieme ai colleghi di Torre dei Corsari.