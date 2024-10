Incidente mortale nel tardo pomeriggio di oggi a Terralba, nell'Oristanese. Uno scontro fra moto e auto è costato la vita un 88enne del posto. Feriti invece un 43enne di Guspini, trasportato con l'Elisoccorso all'ospedale Brotzu di Cagliari in gravi condizioni, e una 36enne di Villacidro, le cui condizioni sembrerebbero meno gravi.

L'incidente è avvenuto lungo la statale 126. Per cause ancora in fase d'accertamento, la moto condotta dal 43enne e con in sella la donna stava percorrendo la statale quando, arrivata all'altezza del chilometro 106 è andata a scontrarsi con la Citroen Saxo guidata dalla vittima.

L'impatto, sulla fiancata laterale, è stato violentissimo: i due motociclisti sono stati sbalzati dalla due ruote e la vettura si è ribaltata su un fianco. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto delle ambulanze del 118, dei Vigili del Fuoco e dell'Elisoccorso.

Niente da fare per l'anziano, morto sul colpo, mentre i due feriti sono stati trasferiti in ospedale. I carabinieri stanno ancora lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Sul posto anche il personale Anas che si sta occupando della viabilità, fortemente rallentata.