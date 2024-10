Era solito riscaldarsi davanti al camino della sua abitazione durante le giornate gelide, ma una scintilla ha provocato la drammatica tragedia: l’anziano pensionato 81enne, Emanuele Longu, è morto carbonizzato tra le mura domestiche.

I Carabinieri della locale stazione, con un equipaggio del 118 hanno subito raggiunto il luogo in cui si stava consumando la tragedia, ma non c’è stato purtroppo nulla da fare. Il medico legale ha constatato il decesso per una tragica fatalità: stando ad una prima ricostruzione dell’episodio, l’uomo sarebbe stato raggiunto da un’improvvisa fiammata, da lì le fiamme lo avrebbero avvolto facilmente anche per via dei vestiti in acrilico da lui indossati.