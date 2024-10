Un agricoltore di 69 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto questo pomeriggio nelle campagne di San Teodoro, in località Suaredda.

La vittima si chiamava Sisinnio Manchia, geometra, molto noto in paese.

Secondo quanto ricostruito, erano circa le 15.30 quando l'uomo è rimasto schiacciato tra una motozappa con cui stava arando il terreno e un albero di limoni che è crollato sul mezzo. Sul posto sono intervenuti i volontari del 118, che non hanno potuto far niente per salvare la vita della vittima, morta sul colpo. Sul luogo dell'incidente anche i Carabinieri, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica del dramma. Da capire se l'agricoltore sia stato colpito da un malore prima di perdere il controllo del mezzo o se abbia effettuato una manovra sbagliata che ha causato l'incidente.