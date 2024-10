Tragedia in spiaggia a Muravera, dove un 78enne turista lombardo è morto dopo aver accusato un malore. Carlo Riva era in vacanza ad Isili da alcuni giorni, insieme ai familiari. Questa mattina è arrivato con la moglie nella spiaggia di Torre Salinas.

Entrato in acqua, si è subito sentito male. E' stato trasportato nella spiaggia da bagnini e bagnanti che hanno atteso l'arrivo dei sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno tentato invano di salvarlo con la respirazione artificiale.

Niente da fare, tuttavia. L'uomo, originario di Albiate, è deceduto per via di un collasso cardiocircolatorio. Sul posto anche i carabinieri di Muravera per gli accertamenti. Immediatamente disposta dal giudice la restituzione della salma alla famiglia.