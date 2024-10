Un pensionato di 76 anni, Tonino Pirastru, è morto questa mattina vicino a Porto Cervo, in località Liscia di Vacca, travolto da un furgone guidato da un giovane. L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 59, che porta alla rinomata località turistica della Costa Smeralda, non lontano dalle strisce pedonali.

Dalle prime ricostruzioni e dai rilievi svolti dalla polizia stradale, l'uomo stava camminando ai margini della carreggiata quando è stato investito dal mezzo. Secondo quanto appreso dalle prime analisi, il conducente avrebbe perso il controllo del furgone.

Intorno alle 10.40 i Vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti in Viale Giovanni Maria Orecchioni. Purtroppo non c'è stato niente da fare per il malcapitato, dichiarato deceduto dal medico dell'elisoccorso subito dopo che la squadra lo ha estratto da sotto il furgone con l'utilizzo di speciali cuscini di sollevamento. Sul posto Polizia , 118, elisoccorso e Polizia Locale di Arzachena.