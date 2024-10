Un anziano di 81 anni, Fausto Congiu, è morto oggi pomeriggio a Carbonia a seguito di numerose punture di api.

La tragedia si è consumata in località Su Rei, nei terreni della cooperativa di apicoltori Gerard. Il pensionato, nato a Isili e residente a Giba, allevava per hobby le sue api in quell'area.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo aveva indossato la tuta e stava lavorando nei pressi di un'arnia quando uno sciame di api lo ha assalito. Gli insetti sarebbero riusciti a penetrare nello scafandro pungendo il malcapitato decine di volte.

Le persone che si trovavano nella cooperativa, resesi conto di quanto stava accadendo, hanno tempestivamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti il 118, i Vigili del fuoco e i Carabinieri. Ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare. Congiu è morto pochi istanti dopo essere stato punto, probabilmente per uno choc anafilattico.