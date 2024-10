Da questa mattina non si avevano sue tracce; alla fine è stata trovata priva di vita una sub nell'isola di Caprera. Si tratta di una turista italiana, poco più che cinquantenne, che si trovava in villeggiatura in Sardegna.

Sarebbe morta stamattina nel corso di un immersione nei pressi della secca dei Monaci, poco dopo mezzogiorno. Sul posto è intervenuta la Guardia costiera di La Maddalena.

La salma, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stata trasportata da una motovedetta militare a La Maddalena. Sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire le cause del decesso.