I genitori sono entrati in camera e l'hanno trovata per terra. Immediatamente hanno chiamato i soccorsi ma nulla hanno potuto fare i medici del 118 per salvare Rossella Daga, 39 anni.

La donna è morta un giorno dopo aver effettuato, in uno studio medico privato di Cagliari, un intervento di liposuzione alle gambe.

I Carabinieri della compagnia di Cagliari e della stazione di Villanova hanno aperto un'inchiesta.

Il pm Andrea Massidda ha disposto il sequestro della cartella clinica e l'autopsia per accertare se vi sia un nesso di causalità fra l'intervento e il decesso.