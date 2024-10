Arst rende noto che le recenti disposizioni imposte dal Dpcm del 3 Novembre e in vigore fino al 3 Dicembre 2020, stabiliscono che la capienza massima su bus, tram e treni sia fissata al 50% rispetto alla capacità totale del mezzo (posti seduti più posti in piedi).

Nell’adeguarsi alla nuova norma e per consentire ai passeggeri di conoscere qual è effettivamente il numero di persone che possono viaggiare sui mezzi, Arst sta provvedendo ad affiggere su tutti i mezzi, in prossimità delle porte d’accesso, un apposito cartello adesivo che indica il numero massimo di passeggeri ammessi a bordo.

“E’ evidente - spiegano dall'Azienda - che non sempre potranno essere utilizzati tutti i posti a sedere, pertanto saranno posizionati appositi cartelli, cosiddetti markers, sui sedili che non potranno essere utilizzati”.

Nei casi in cui le validatrici non saranno raggiungibili, i passeggeri, qualora in possesso di di biglietto cartaceo, hanno l'obbligo di indicare a penna sul biglietto data e ora del viaggio.



Arst tiene a precisare, per una puntuale comunicazione, che resta in vigore:



- L'obbligo di indossare correttamente la mascherina a bordo dei mezzi pubblici, sia da parte dei viaggiatori che dal personale aziendale.



- La regola del distanziamento nelle stazioni e nelle fermate, e del rispetto delle indicazioni contenute in appositi avvisi affissi durante il periodo dell'emergenza sanitaria.



- Il rispetto delle regole sulla salita e la discesa dai mezzi: bus, tram e treni.



- Il controllo della regolarità dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi e la sospensione della bigliettazione a bordo.



Ulteriori informazioni sono leggibili nel sito di Arst: http://www.arst.sardegna.it