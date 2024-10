Continuano i servizi di controllo del territorio per la prevenzione e il contrasto della criminalità diffusa, in particolare nei confronti dei soggetti sottoposti alla misura degli arresti domiciliari.

Ieri mattina un equipaggio della Squadra Volante, mentre transitava in Via Premuda, notava un giovane seduto all’ingresso di uno dei palazzi. Immediatamente fermato, è stato identificato per Daniele Palla, 37enne cagliaritano ben noto alle Forze di Polizia per i suoi numerosi precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, già precedentemente sottoposto agli arresti domiciliari.

Il Palla è stato tratto in arresto per evasione e, dopo l’udienza direttissima di ieri mattina, è stato riaccompagnato presso il proprio domicilio in stato di arresti domiciliari.