La decisione ancora non è stata presa: la scelta del porto dove verrà demolita la Costa Concordia avverrà solo nei prossimi mesi.

Diversi sono gli scali marittimi che si contendendo l’appalto che vale centinaia di milioni di euro: Piombino, Palermo e Genova.

Il fatto che non sia stata presa una decisione in merito potrebbe non escludere una reale presa in considerazione dell’iniziativa (“Perchè non candidare Porto Torres (qualora vi fossero le condizioni) per le operazioni di smantellamento?”) dell’assessore della Provincia di Sassari Enrico Daga (Pd) lanciata sul social network Facebook?

Intanto sarebbero arrivate proposte di smantellamento anche dagli scali di Napoli, di Civitavecchia e di porti turchi.

