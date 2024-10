Una dottoressa di Oristano, Anna Murino, di 52 anni, è morta durante la notte mentre effettuava il turno di servizio nell'ambulatorio della Guardia Medica nell'ospedale San Martino.

Ad ucciderla sarebbe stato, secondo i primissimi accertamenti, un malore fulminante, forse un infarto, che non le ha lasciato alcuna possibilità di scampo. I soccorsi sono stati immediati. Sono intervenuti il vigilante di servizio ed anche i colleghi di turno assieme a lei, ma non c'è stato nulla da fare.

La dottoressa Murino aveva un suo ambulatorio in città in via Giovanni XXIII ed operava anche nella frazione di Nuraxinieddu.