“Purtroppo, devo comunicarvi che sono risultati positivi al Covid due turisti che alloggiano presso una struttura della nostra comunità. I proprietari della struttura sono già stati avvisati e hanno attuato tutte le misure di sanificazione necessarie”.

A darne notizia è la sindaca di Dorgali Maria Itria Fancello.

“I soggetti – continua - sono in isolamento e ATS sta svolgendo tutte le ricerche necessarie per individuare i potenziali contatti. Indossate le mascherine secondo le norme vigenti e ogni volta in cui non potete mantenere la distanza di sicurezza, lavate spesso le mani o igienizzatele, non uscite ed evitate ogni contatto se avete qualsiasi sintomo riconducibile alla patologia da Covid19. Se tutti rispettiamo le regole, possiamo stare tranquilli e continuare a svolgere tutte le nostre attività. Basta solo qualche precauzione”.