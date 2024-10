La Compagnia della Guardia di Finanza di Nuoro, nell’ambito di un intervento

eseguito presso un’azienda operante nel settore alimentare nel territorio del

comune di Dorgali, ha individuato la presenza di sette lavoratori completamente in nero, come spiegato dai finanzieri, che prestavano la propria attività privi di qualsiasi copertura assicurativa e contributiva.

L’attività delle Fiamme Gialle barbaricine avrebbe consentito di accertare che cinque rapporti di lavoro erano stati, di fatto, instaurati da oltre 60 giorni mentre i restanti due da meno di 30 giorni.

Nei confronti dell’azienda è stata quindi avanzata la segnalazione all’Ispettorato

Territoriale del Lavoro ai fini della sospensione dell’attività nonché irrogata una

maxi sanzione con importi fino circa 200.000 euro.

Inoltre, sarebbe stata accertata la corresponsione ai lavoratori della retribuzione in contanti da parte del datore di lavoro invece di utilizzare un bonifico bancario o postale o strumenti di pagamento elettronici, in violazione della recentissima novità legislativa, in vigore dal 1 luglio 2018, con sanzioni per oltre 5 mila euro.