Un altro tassello si aggiunge al programma di potenziamento della sanità nel territorio del Nuorese.

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, Dott. Antonio Maria Soru, portando i saluti dei Direttori Amministrativo e Sanitario (Avv. Dott. Mario Giovanni Altana e Dott. Pietro Giovanni Mesina), accompagnato dal Sindaco di Dorgali, Angelo Carta, e dalla presenza del Direttore del Distretto Sanitario di Nuoro, Dott. ssa Gesuina Cherchi, alla presenza del Prefetto di Nuoro, Dott. Giovanni Meloni, del Capitano dei Carabinieri Andrea Senes, ha tagliato il nastro dei locali completamente ristrutturati della Dialisi.

La rinnovata struttura è stata intitolata al compianto Tore Nonne, dializzato dorgalese scomparso prematuramente nel 2009, vero motore – con l'Associazione Centro Solidarietà Dorgalese – di un centro Dialisi a Dorgali. A ricordarlo c'erano la vedova di Tore Nonne, Sig.ra Giulia Vincenti, e la sorella Angela Nonne.

Dopo aver scoperto la targa, Sindaco, Direttore Generale e Prefetto hanno proceduto con la cerimonia di taglio del nastro dei nuovi locali, benedetti dal parroco, Don Michele Casula.

«Quest'opera - ha commentato il Direttore Generale dell'ASL di Nuoro – nasce da precise esigenze di sicurezza, appropriatezza e igiene di una struttura che, col tempo, era divenuta ormai obsoleta e inadeguata». Dott. Soru ha ringraziato il primo cittadino di Dorgali, Aneglo Carta, per le sinergie positive che è riuscito a innescare, la Dott. ssa Gesuina Cherchi, per la grande disponibilità, e il Geom. Ninni Pala del Servizio Tecnico- Logistico dell'ASL, per il lavoro svolto. Il Direttore Generale ha anche annunciato che la struttura di Dorgali è destinata a ospitare una “Casa della Salute”, mentre l'edificio antistante sarà destinato ai servizi afferenti il Dipartimento di Prevenzione (igiene pubblica, servizi veterinari e parte della Guardia Medica, con 3 o 4 ambulatori per riunire in un'unica sede i Medici di Medicina Generale).

Il Prefetto di Nuoro, Dott. Giovanni Meloni, ha rimarcato il concetto di «sanità intesa non soltanto come cura e terapia della persona, ma anche come tutela della dignità del malato».