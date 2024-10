Per cause in corso di accertamento, un giovane di Dorgali è uscito fuori strada con l’auto precipitando per diversi metri al di sotto della strada, dove il veicolo si è adagiato su un fianco, avvolto dalla vegetazione.

L’incidente nelle prime ore del mattino, verso le 2:00, sulla SP 64 nella strada Galtellì-Dorgali, dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Siniscola.

I Vigili del fuoco hanno estratto il giovane dall'abitacolo dell’auto per poi affidarlo al personale del 118 che lo ha trasportato all’ospedale San Francesco di Nuoro per ulteriori accertamenti.

Sul posto anche i Carabinieri di Dorgali.