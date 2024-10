Alessandra Granillo si è innamorata della Sardegna come tutti, la prima volta che ci ha messo piede.

Era il 2002, viveva in Danimarca e dopo essere stata in Sardegna per tre volte in tre mesi, si è trasferita a Dorgali e da allora è lì che vive. Oggi lavora come Sardinia Local Expert, per promuovere le meraviglie della Sardegna nel mondo, con il desiderio di far conoscere le infinite possibilità che ci sono per godere del suo angolo di Sardegna.

Gestisce case vacanza e se ne prende cura, scopre e propone esperienze turistiche, e tutti i giorni si sente grata di poter vivere in un posto in cui le tradizioni sono ancora così vive, e la natura ancora così incontaminata.

Ha un Point che è reception, punto di partenza per scoprire il territorio, luogo in cui ottenere informazioni per scoprire il territorio di Dorgali e Cala Gonone, in via Machiavelli a Dorgali. Oppure risponde sempre al 348 567 31 99 e alla sua mail dorgali.local@welcometoitaly.com