La partenza è prevista per le ore 19 dalla chiesa parrocchiale di San Giacomo. Da qui, la fiaccolata organizzata dai giovani del paese, si sposterà in silenzio verso la casa di Bruno e Umberto Nieddu, padre e figlio di Noragugume, uccisi da quattro fucilate sparate da breve distanza, come confermato dall’autopsia svolta ieri a Oristano.

Questa vuole essere una fiaccolata per salutare i due uomini ma anche una fiaccolata di speranza per tutti i cittadini del piccolo centro in provincia di Nuoro che oggi vogliono solo vivere tranquilli senza la paura di un ritorno al passato, in cui a Noragugume si registrarono diversi delitti.