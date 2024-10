Doppio incidente, a breve distanza l’uno dall’altro, sulla Strada provinciale 90 tra Tempio Pausania e Santa Teresa Gallura nei pressi di località Loveccu, in un tratto particolarmente colpito dalla forte pioggia.

Il primo e più grave incidente ha visto coinvolti un camion e un’auto che si sono scontrati. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Tempio, oltre all’elisoccorso, diverse ambulanze e i carabinieri. Cinque le persone rimaste ferite, due delle quali trasportate in ospedale.

A distanza di un chilometro, è avvenuto un ulteriore incidente, con un’auto finita in cunetta forse per l’asfalto reso viscido dalla pioggia. Il conducente è stato soccorso anche in questo caso dai Vigili del fuoco di Tempio ma ha riportato lievi ferite.