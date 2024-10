Stanotte a Villacidro, alle 4,40 circa, sulla ss 196 al km 34+600, per cause in corso di accertamento una Citroen Saxo, condotta da un 20enne del luogo, mentre viaggiava in direzione del centro urbano è fuoriuscita dalla sede stradale, andando a finire in cunetta. Insieme ai carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia è intervenuta un’ambulanza con a bordo personale sanitario 118 che ha prestato le necessarie cure al giovane, che ha riportato solo una lieve escoriazione nasale.

I documenti di guida e di circolazione sono risultati regolari. Al giovane è stata però contestata l’uscita notturna in violazione delle norme per il contenimento della pandemia in corso. Ai danni subiti egli dovrà pertanto aggiungere 400 euro di sanzione amministrativa pecuniaria.

Alle 6,15 invece, ad Arbus, in località “Is Arenas”, i carabinieri della Stazione di Montevecchio hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per guida in stato di ebbrezza, un 48enne del luogo. Questi, mentre si recava presso il proprio terreno agricolo, è andato a collidere con la sbarra d’ingresso della casa di reclusione di Is Arenas, in località “Bau”, nel Comune di Arbus.

I militari intervenuti hanno richiesto l’intervento di una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Villacidro, munita di etilometro, per l’esecuzione del relativo esame, constatando che il conducente del mezzo risultava essere positivo al test alcolemico con tasso di 2,00g/l, mentre era alla guida di una Mitsubishi L200, di sua proprietà. I carabinieri hanno inoltre provveduto al ritiro della patente.