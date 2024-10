Doppio attentato incendiario nel cuore della notte a Tortoli. Distrutte le auto del maresciallo capo della stazione cittadina e quella di un imprenditore.

L’alfa Romeo di Marcello Cangelosi era parcheggiata proprio sotto la caserma ed è stata completamente distrutta dalle fiamme. Un’altra vettura, parcheggiata accanto, di proprietà di un carabiniere, è stata invece danneggiata.

L’altro atto incendiario è stato messo a segno in via Michelangelo. La Volkswagen dell’imprenditore, proprietario di un bar al centro di Tortoli, è stata pesantemente danneggiata dal rogo.

In entrambi i casi sono intervenuti i Vigili del fuoco di Tortoli che hanno domato le fiamme e bonificato le aree circostanti. Quasi certamente si tratta di due atti dolosi. Sono in corso le indagini dei Carabinieri per scoprire i responsabili dei gravi episodi e i moventi.