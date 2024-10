Anche il Comune di Selargius ha aderito alla mobilitazione promossa dall'associazione “Meglio in Due” e dalle responsabili Lucia Tidu, Carla Poddana ed Elena Secci, per chiedere la modifica della legge elettorale sarda per l'inserimento della doppia preferenza di genere.

“Alla presenza del presidente del consiglio comunale, Gabriella Mameli, del vicesindaco Pierluigi Concu, di alcuni assessori, consiglieri di maggioranza e rappresentanti dell'associazione "Meglio in due" – ha detto il consigliere Alessandro Aghedu -, abbiamo svolto un sit-in contro il disinteresse che le istituzioni regionali stanno dimostrando verso la doppia preferenza di genere e affinché in consiglio regionale sia possibile inserire lo strumento della doppia preferenza così come già avviene per le amministrazioni locali sopra i 5.000 abitanti”, ?In questo modo, sarà possibile conquistare una rappresentanza di genere equilibrata senza bisogno di quote o riserve. ?Se la doppia preferenza ha funzionato per i Comuni – ha concluso Aghedu - funzionerà anche per il consiglio regionale dove oggi sono presenti solo 4 donne”.