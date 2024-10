I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassari hanno individuato e denunciato il responsabile dell’aggressione avvenuta sabato sera nel centro storico di Sassari.

Erano le 21:30 circa quando R. C., cuoco sassarese di 36 anni, mentre stava trascorrendo la serata con un amico in un circolo di via Munizione Vecchia, si è improvvisamente trovato davanti una vecchia conoscenza, un uomo con il quale già in passato aveva avuto discussioni per futili motivi.

Tra i due ne è nata una lite che sarebbe culminata con l’aggressione al cuoco da parte di un pluripregiudicato sassarese di 33 anni, il quale avrebbe cercato di colpire al volto l'avversario con un bicchiere rotto.

L’esatta dinamica della vicenda è ancora al vaglio degli inquirenti che, nella stessa notte del fatto, accorsi immediatamente sul posto, hanno riscontrato una certa reticenza a riferire su quanto accaduto da parte di più persone che avevano probabilmente assistito alla lite.

In particolare, alcune dichiarazioni raccolte sarebbero in palese contrasto con la ricostruzione effettuata dai militari e, per tale motivo, due persone sono accusate di favoreggiamento per non aver detto tutta la verità sui fatti avvenuti nei pressi del circolo di via Munizione Vecchia.