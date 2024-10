Questa mattina, a Bari Sardo, i carabinieri della locale stazione, con l’ausilio di militari della stazione di Tortolì e della squadriglia di Lanusei, hanno tratto in arresto Giuseppe Mulas, 46 anni, residente a Bari Sardo, disoccupato ed incensurato.

L’uomo, alle ore 05.15 circa, presso il bar “La Vida Loca”, in via Cagliari, a Bari Sardo, è stato coinvolto in un litigio con una persona non identificata nel corso del quale era stato colpito all’occhio destro. Il 46, così, si è recato presso la sua abitazione, ha prelevato una pistola illecitamente detenuta ed è tornato presso quel locale dove, in stato di alterazione da alcool, alla presenza della barista, si è tolto dai denti un proiettile poggiandolo sul bancone e subito dopo ha impugnato l’arma cercando chi lo aveva colpito, nel frattempo già allontanatosi.

Il Mulas è stato successivamente individuato e condotto presso la sua abitazione dove sono state trovate una pistola con matricola abrasa, marca Beretta mod. Gardone, calibro 6,35 con tre cartucce nel caricatore e una cartuccia calibro 7,65.

Il tutto è stato debitamente sequestrato. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato accompagnato alla casa circondariale di Lanusei, a disposizione dell’autorità giudiziaria con l’accusa di detenzione abusiva e porto di arma clandestina, relative munizioni e ricettazione.