Lo hanno accoltellato alla schiena, all’avambraccio, al fianco destro e alla mano sinistra causando la lesione di due tendini. Gli aggressori sono il padre e il fratello di un 26enne di Olbia, Lorenzo Sanna.

Il tentato omicidio è avvenuto nella tarda serata di ieri e nel pieno delle operazioni di soccorso alla popolazione colpita dall’intenso passaggio del ciclone “Mediterraneo”. I Carabinieri della Stazione di Olbia Centro giunti sul posto hanno arrestato Salvatore Antonio Sanna, 61enne, e il figlio Federico, 29 anni.

La vittima è stata trasportata con un'ambulanza del 118 all'ospedale di Olbia, dove i medici hanno disposto il ricovero del ragazzo con prognosi iniziale di 30 giorni. Il giovane non è in pericolo di vita.

I rapporti tra i tre erano tesi da tempo, tanto che il ferito ha un divieto di avvicinamento alla casa familiare a causa delle denunce presentate per i fatti che li hanno coinvolti nel passato. Ieri sera il giovane accoltellato si è recato nell’abitazione del padre per prendere degli alimenti che gli vengono occasionalmente offerti, quando, per futili divergenze, è nato un litigio tra i due.