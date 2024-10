I pazienti di Santadi e di Villaperuccio avranno finalmente un medico di assistenza primaria dopo oltre un anno in cui ne erano sprovvisti.

Arriverà il dottor Antonello Frongia a prestare il servizio dal primo febbraio e attualmente 650 pazienti potranno fare la scelta del medico. Solo da fine luglio, quando Frongia, nefrologo, concluderà il corso di Medicina Generale, potrà acquisirne fino ad un massimo di 1500, previsti dalla normativa.

Finora l’assistenza ai pazienti di Santadi e Villaperuccio è stata garantita presso gli ambulatori dei medici titolari dei Comuni vicini, con tante carenze e difficoltà, soprattutto per chi non poteva spostarsi facilmente dal proprio Comune di residenza.

“Un’emozione grandissima, spero di poter essere all’altezza del compito e soprattutto di poter essere utile ad una fascia di popolazione del basso Sulcis con non pochi disagi, dal punto di vista sanitario, e con diritti che il più delle volte non vengono ascoltati né soddisfatti. Il mio obiettivo è dare un contributo per far cambiare in meglio tante cose” ha detto Frongia ai microfoni di Sardegna Live.