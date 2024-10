Fine di un incubo? Speriamo di si, dopo l'intervento di bonifica avvenuto con via Del Lentisco a Pirri, gli operai hanno ripulito anche lo schifo in via Timavo, diventato un letamaio a cielo aperto. Nei bustoni rifiuti di ogni genere, puzza, formiche, blatte e liquami nauseabondi.

Anche in questo caso, come per Pirri, è stata installata una telecamera per individuare i responsabili dei comportamenti incivili.

Il sindaco Paolo Truzzu lo aveva promesso, sarà tolleranza zero per coloro che non si adeguano alle regole della differenziata e cercano di deturpare la città a dispetto di chi invece osserva scrupolosamente norme e regolamento del porta a porta.