Dopo la spiacevole vicenda che lo ha visto coinvolto e sconvolto i suoi fan, Marco Carta vola a Mykonos e si rilassa con il fidanzato Sirio. In Grecia il cantante sardo è stato "paparazzato" dal settimanale "Chi": nelle foto si vede Marco Carta lasciarsi andare ad abbracci e baci con la mente lontana dalle cronache giudiziarie.

Venerdì scorso, il giovane è stato fermato dagli addetti alla sicurezza mentre usciva dalla Rinascente. Carta era insieme a una donna, un'infermiera di Cagliari di 53 anni. I due sono stati arrestati dalla polizia locale e accusati di furto di magliette per un valore di 1.200 euro alla Rinascente di Milano.Il giudice però non ha convalidato l'arresto per il vincitore di Sanremo 2009, mentre c'è stata la convalida dell'arresto per la donna, ma non sono state disposte misure cautelari.

Ad ogni modo, il cantante sardo Carta, che resta indagato, dovrà affrontare un processo per direttissima che inizierà il 20 settembre. Intanto, si gode un po' si relax lontano dall’Italia.