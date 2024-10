Sono ore difficili, queste, per la comunità di Bultei che dopo la bomba esplosa in paese sabato notte si sente in dovere di dire no alla violenza.

L'ordigno, che ha fatto saltare la porta di casa del sindaco del paese Francesco Fois, ha scosso tutti e numerosisimi attestati di stima sono giunti al primo cittadino da parte della società bulteina oltre che dalle istituzioni locali e regionali.

Per mercoledì 28 gennaio è previsto in Municipio un Consiglio Comunale "straordinario" aperto a tutti in cui verrà aperto un dibattito per discutere quanto accaduto. L'assemblea sarà seguita da una fiaccolata di solidarietà per il sindaco lungo le vie del paese del Goceano. La società civile risponde indignata alla violenza e all'arroganza di chi pensa di poter imporre la propria legge in maniera così deprecabile e meschina.