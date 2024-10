Riapre questo pomeriggio la Statale 554 bis, almeno in parte.

L’Anas ha comunicato oggi all’Assessorato regionale dei Lavori pubblici che nel pomeriggio aprirà la bretella che serve per superare il ‘tappo’ dovuto al crollo dell’asfalto per un cedimento strutturale a metà marzo, sul quale la Procura di Cagliari aveva aperto due inchieste. La bretella è una soluzione temporanea, mentre occorrerà ancora attendere per la riapertura definitiva della strada.

Con la conclusione delle opere provvisorie al km 3,100 della Statale - spiega l'Anas - il traffico sarà predisposto temporaneamente a una corsia per senso di marcia.

Il provvedimento prevede la chiusura della carreggiata destra in direzione Cagliari-Terra Mala e la deviazione del flusso veicolare sulla carreggiata opposta predisposta a doppio senso di circolazione. Saranno interdetti al transito i veicoli di peso superiore alle 7,5 tonnellate.

Dopo l'avvio dei lavori di ripristino il tratto era stato posto sotto sequestro dalla Procura di Cagliari lo scorso 19 giugno, ed erano poi ripresi il 12 agosto, dopo la notifica del dissequestro delle aree da parte della Procura di Cagliari che aveva permesso il riavvio delle lavorazioni dopo aver accertato l'assenza di sostanze pericolose.

Nel dettaglio - spiega l'Anas - le lavorazioni hanno riguardato lo scavo del rilevato esistente con abbassamento della quota del piano viabile, il ripristino della fondazione stradale con geogriglia di rinforzo, e successivamente la realizzazione della pavimentazione in conglomerato bituminoso.

E' stata inoltre completata l'installazione del sistema di monitoraggio del tratto stradale che permetterà di riscontrare eventuali movimenti della frana, al fine di garantire la sicurezza dei clienti stradali in caso anomalie nei movimenti rilevati.

Nel frattempo è stato completato il progetto dei lavori di ripristino definitivo della strada che prevedono la realizzazione di un sistema di trincee drenanti per l'interruzione della superficie di scivolamento sottostante il piano di appoggio del rilevato, ed un'opera di sostegno al piede realizzata mediante pali profondi di grosso diametro. Il bando di gara d'appalto sarà pubblicato entro la fine del mese di settembre.