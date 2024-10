L'ex primo cittadino di Tonara, Pierpaolo Sau, accusato di alcuni episodi di turbativa d'asta, è stato scarcerato avantieri dopo l'interrogatorio davanti al pm Armando Mammone, al quale ha spiegato “alcuni aspetti della vicenda e ammettendone altri”, scrive Patrizia Mocci su L’Unione Sarda che aggiunge: “Ha parlato per oltre un'ora, spiegando di non essere stato a conoscenza del sistema illegale che, secondo la Procura oristanese, era stato gestito dall'ingegner Salvatore Pinna (principale indagato) per organizzare una spartizione di incarichi progettuali e quindi appalti di opere pubbliche. Ha certamente ammesso di conoscere Pinna, peraltro suo compaesano, che aveva diversi incarichi nel Comune di Tonara e di essersi rivolto a lui per avere i progetti in tempo utile e ottenere, di conseguenza, i finanziamenti regionali. Sau ha affermato di aver fatto tutto ciò pensando solo ed esclusivamente al bene del paese che, in questo modo, avrebbe beneficiato di opere pubbliche. La revoca della misura cautelare è stata accolta con comprensibile soddisfazione da parte dell'ex sindaco e del suo difensore”.