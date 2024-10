E' stata una lite per gelosia il movente dell'omicidio avvenuto alle 3 in una casa di Orgosolo.

L'assassino, Antonio Devaddis, allevatore di 50, ha accoltellato all'addome Angelo Filindeu, disoccupato di 45, che aveva ospitato tutta la sera nella cucina di casa sua, perché avrebbe fatto apprezzamenti nei confronti di una sua ex ragazza. E' la confessione dell'aggressore agli agenti del Commissariato.

Devaddis avrebbe agito in preda ai fumi dell'alcol dopo aver bevuto e mangiato con la vittima. Dopo l’accaduto Devaddis è andato a casa del fratello per informarlo di ciò che era successo. Ed è stato proprio quest'ultimo a dare l'allarme in Commissariato. Devaddis, accusato di omicidio doloso aggravato, si trova ora rinchiuso nel carcere di Badu 'e Carros a Nuoro.