Il TenoreMuralesdi Orgosolo, dopo quasi 30 anni di attività, incide il suo primo CD, accompagnato anche da un libro che contiene una analisi del canto orgolese, ne ripercorre la storia e costituisce una vera e propria guida all’ascolto del CD.

Il CD verrà presentato ad Orgosolo il 12 gennaio 2019 alle ore 17.30 presso l’auditorium comunale. Interverranno Andrea Deplano, Pier Sandro Pillonca, Giacomo Serreli e Banne Sio.

Diversi i temi affrontati nel disco: identità, autodeterminazione, anticolonialismo, antimilitarismo, ma anche il tema della religione, dell’amore, dell’educazione e delle tradizioni del paese di Orgosolo. Su complessivi 16 brani sei sono inediti, 5 scritti dagli stessi cantori del TenoreMuralese uno da Gianni Loy. Gli altri testi sono uno del poeta orgolese Peppino Marotto, e gli altri di Remundu Piras, Peppinu Mereu, Pepe Sozu e Foricu Sechi.

Alcune peculiarità rendono questo CD unico:

- per la prima volta sono contenute, all’interno di uno stesso Cd, tutte e dieci le modalità esecutive del tenore di Orgosolo;

- per la prima volta, in uno stesso disco, sono presenti due Tenores, che a volte cantano saparatamente e a volte insieme, in una modalità conosciuta ad Orgosolo con il nome Mibelli;

Il libro, scritto da Banne Sio e proposto in tre lingue, sardo, italiano e inglese, contiene una approfondita analisi del canto orgolese: dalla descrizione delle peculiarità del tenore di Orgosolo all’analisidi tutte le modalità esecutive del repertorio. Il libro sottolinea l’importanza che ha avuto ad Orgosolo il tenore come veicolo di idee di protesta, di lotta e rivendicazione sociale e politica; ripercorre le sperimentazioni e le collaborazioni del tenore orgolese con altri generi musicali e gli studi e le ricerche sul tenore orgolese. Il volume contiene, inoltre, un commento di tutte le poesie proposte e una nota biografica degli autori. E’ presente un apparato fotografico di grande valore.

Il lavoro discografico è stato sostenuto dalla Fondazione di Sardegna.