La Giunta Comunale e il Sindaco di Alghero cambiano sede istituzionale. Dopo circa 18 anni, il primo cittadino lascia gli uffici di Sant'Anna per trasferirsi nell'ex sede della Fondazione Meta (oggi Fondazione Alghero), già domicilio della storica Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, in Piazza Porta Terra. Si tratta di un luogo comunque provvisorio, in attesa della ristrutturazione del Palazzo Civico di via Columbano, i cui lavori inizieranno a breve. Con il sindaco si trasferiscono gli uffici di Staff e Comunicazione, la Segreteria e gli Affari generali, l'ufficio Delibere, quello Legale e parte del Protocollo.

Nello stesso stabile pubblico, in passato utilizzato dal Tribunale di Sassari (con ingresso su via Columbano), trovano posto anche il settore Finanziario, il Personale e il Ced.

“Si conclude così la prima fase della piccola rivoluzione – fanno sapere dal Comune - orientata al potenziamento dei servizi offerti ai cittadini, con un utilizzo più razionale degli immobili di proprietà che ha previsto l'avvicinamento degli uffici nel centro città e un cospicuo risparmio per le casse pubbliche di circa 500 mila euro all'anno, costo dell'affitto relativo agli uffici ubicati a Santi Angeli e in Via Vittorio Emanuele.

In quest'ottica nelle scorse settimane ha visto la luce l'InfoAlghero, il nuovo ufficio delle Informazioni del Comune di Alghero che unisce l'Urp e l'Ufficio Turistico, oggi ubicato al piano terra de Lo Quarter, ma nel prossimo futuro allocato nell'immobile comunale dell'ex Casa del Caffè.