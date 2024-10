Questa mattina, alle ore 10.00, presso il Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro, nell’ambito del progetto “Una Stanza tutta per sé” del Soroptimist International d’Italia e in collaborazione con il Comando Generale l’Arma dei Carabinieri, è stata inaugurata un’aula per le audizioni delle donne vittime di violenza.

Si tratta di un ambiente protetto, dove le donne vittime di violenza potranno usufruire di un’accoglienza più dignitosa e rassicurante, rispettosa del momento particolarmente difficile che segue la coraggiosa scelta di denunciare le violenze subite o confidare i loro timori.

La cerimonia d’inaugurazione è stata preceduta da una conferenza stampa tenuta dal Comandante Provinciale, Colonnello Saverio Ceglie, dalla Presidente del Club Soroptimist di Nuoro, Dott.ssa Rosa Canu, e dal Sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, alla presenza delle Autorità Provinciali e di una nutrita rappresentanza delle socie del Club Soroptimst di Nuoro.

Al termine della presentazione è stato mandato in onda il video “Piccolo cose di valore non quantificabile”, un cortometraggio del 1999 diretto da Paolo Genovese e Luca Miniero, inerente il tema della violenza nei confronti delle categorie vulnerabili, che ha ricevuto diversi riconoscimenti a livello internazionale.

Con la benedizione della stanza e il taglio del nastro, presso i locali della Stazione di Nuoro è stata, infine, inaugurata l’aula per le audizioni.