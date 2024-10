Il 33% delle donne in gravidanza ignora quali danni può provocare l'alcol al feto. E' il risultato di una ricerca sulla "fetopatia alcolica" condotto su un campione di 1.568 donne in gravidanza.

"Un dato - ha spiegato Graziella Boi, responsabile scientifico del convegno 'A piccoli passi verso la vita', svoltosi oggi a Cagliari - che suggerisce un'indicazione: serve maggiore informazione".

Coinvolti nella ricerca, che ha coinvolto tutta la regione, nove ospedali: da Cagliari a Sassari passando per San Gavino, Oristano, Nuoro, Carbonia, Iglesias e Olbia.

Il 96,3 per cento ritiene che le donne in gravidanza non dovrebbero bere alcolici, ma il 33,7 dichiara di non conoscere quali sono i danni che possono essere provocati.