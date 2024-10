È stata ritrovato questo pomeriggio vicino al lago Omodeo il corpo privo di vita di una donna. Si tratta della pensionata di 83 anni scomparsa ieri da Ghilarza. A fare la tragica scoperta è stato un vicino di casa che era uscito per cercare la donna.

Il decesso, secondo i primi accertamenti, è avvenuto per cause naturali.

L'ultraottantenne era uscita di casa, come faceva spesso, per fare una passeggiata nel suo podere, ma non aveva fatto più rientro. Già ieri sera erano scattate le ricerche. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ghilarza e il medico legale. Il cadavere è stato trasportato nella camera mortuaria in attesa di un esame più accurato. Il magistrato ha dato comunque il nulla osta per la sepoltura.