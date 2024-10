Incidente stradale, nella mattinata di oggi, in via Trentino. Uno scooter, condotto da un ragazzo 23enne cagliaritano, che transitava nella via Trentino, ha investito un pedone, una donna cagliaritana di 58 anni, che attraversava la strada (al vaglio degli agenti se fuori o nelle strisce).

Dopo l'urto, lo scooter si è rovesciato su un lato, mentre il pedone è stato sbalzato contro la stessa auto in sosta dalla quale era discesa alcuni istanti prima, e cadeva a terra violentemente.La vittima è stata soccorsa da un'autoambulanza del 118 e trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale Brotzu, con assegnato codice rosso. Il conducente dello scooter è stato medicato sul posto, senza essere trasportato in ospedale. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.