La Procura di Oristano ha aperto un fascicolo per omicidio in seguito alla scomparsa di Marina Castangia, 60 anni, parrucchiera originaria di Cabras e residente a Mogorella. La donna è scomparsa nei primi giorni di maggio e da allora non si hanno sue notizie.

Iscritto sul registro degli indagati il nome del compagno, Antonio Demelas. Un atto dovuto per consentire il regolare svolgimento delle indagini.

Stamane, nell'abitazione della 60enne, sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Mogoro e gli uomini del Ris di Cagliari che stanno ispezionando la casa in cerca di elementi utili che possano rivelarsi utili per le delicate indagini.

A denunciare la scomparsa della donna erano stati il figlio e i fratelli, che si erano rivolti ai carabinieri. Del caso si è occupata anche la trasmissione di Rai 3 "Chi l'ha visto?". Secondo quanto emerge, Demelas aveva raccontato ai militari di aver visto la compagna i primi di maggio, quando sarebbe tornata a casa per prendere dei vestiti. Una versione che non combacia con quella dei familiari, probabilmente anche per questa ragione questa mattina sono scattati gli accertamenti.