Attimi di paura questa mattina in pieno centro a Bari Sardo. Una donna aveva appena effettuato un prelievo all’interno del Banco di Sardegna di via Mare.

Erano quasi le 10 quando l’utente aveva appena terminato le operazioni all’interno dell’ufficio, poi si stava allontanando a piedi quando è stata avvicinata da due individui in sella a una potente moto cross con il volto coperto da un casco integrale. L’hanno strattonata, fatta cadere a terra e le hanno portato via la borsa con il denaro contanti.

La somma rubata è di circa ventimila euro. Poi i due malviventi si sono dileguati per le vie del paese esplodendo due colpi di pistola in aria. Le urla della donna hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti che hanno richiesto l’intervento del personale del 118 per prestare soccorso alla donna in evidente stato di choc. Sul posto anche i carabinieri della stazione locale.