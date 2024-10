Un incidente è avvenuto questa mattina in località Sa Punta, nel territorio di Sarroch. Una donna stava passeggiando in compagnia del marito e di un'altra coppia lungo il sentiero che conduce alla torre aragonese cosiddetta "del Diavolo" quando, attorno alle 9, è caduta in una scarpata.

La donna si è ferita alla testa riportando anche una frattura a una gamba. Sul posto sono intervenuto i barracelli di Sarroch, guidati dal capitano Roberto Mallus, i medici del 118 e i volontari Avos.

Per recuperare la donna si è reso necessario l'intervento di un elicottero dei vigili del fuoco.