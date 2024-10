(Nella foto, in conferenza stampa, il Capitano Stefano Martorana, del Radiomobile Carabinieri Cagliari).

È accusato di sequestro di persona, rapina, violenza sessuale e lesioni nei confronti di una donna colombiana di 50 anni. L'episodio è avvenuto il 20 gennaio scorso in un appartamento di Corso Vittorio Emenuele, nel centro storico di Cagliari.

Il presunto responsabile, Abou Sow, un 32enne senegalese, pregiudicato, è stato fermato nella tarda serata di ieri dai Carabinieri.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane si è introdotto in casa della vittima, insieme a un connazionale, per consumare un rapporto sessuale. Una volta dentro l’abitazione e dopo il rapporto, i due hanno minacciato la donna puntandole un coltello alla gola e costringendola in questo modo a consegnare 300 euro e oggetti preziosi.

Gli aggressori si sono poi dati alla fuga lasciando la 50enne con i polsi legati e del nastro attorno alla bocca. La donna è comunque riuscita a liberarsi e a scappare di casa semisvestita verso piazza Yenne: da qui ha chiamato il 112.

I Carabinieri sono risaliti al 32enne grazie all’acquisizione di immagini di videosorveglianza.

I militari sono anche sulle tracce del secondo responsabile.

Abou Sow si trova ora rinchiuso nel carcere di Uta.

IL VIDEO: