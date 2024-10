Non ha fatto in tempo a raggiungere l’ospedale per dare alla luce la propria bambina e ha partorito in ambulanza con l’aiuto del 118.

È successo questa mattina a Sassari e la protagonista è una giovane mamma di 35 anni. La donna si trovava nella propria abitazione quando le si sono rotte le acque e ha subito chiamato il 118.

Sul posto è arrivata l’ambulanza India e gli operatori - l’infermiere Davide Ciavarella e i soccorritori Silvana Brundu e Riccardo Serra - hanno prestato assistenza alla 35enne che dopo pochi minuti ha partorito la piccola Iris, questo il suo nome, a bordo del mezzo di soccorso.

L’equipe del 118 ha monitorato le condizioni della mamma e della piccola, avvertendo la Centrale Operativa dell’accaduto, affidandole successivamente alle cure del personale sanitario delle cliniche di San Pietro, dove ora si trovano ricoverate. Entrambe stanno bene.