Tragedia a Sassari dove, nella borgata di Palmadula, una donna è morta intossicata dal monossido di carbonio.

La vittima è Anna Maddau, 58 anni di Porto Torres. Il suo compagno è stato portato in ospedale in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e la polizia.

Secondo quanto appreso, erano le 17.30 circa quando i due, che si stavano riscaldando in casa con un braciere o un caminetto acceso sono rimasti intossicati dal monossido sprigionato.

Il cadavere della donna è stato trovato questo pomeriggio, ma la morte risalirebbe alla scorsa notte. A dare l'allarme la figlia della vittima, che in mattinata si è rivolta agli agenti della Squadra mobile della Questura di Sassari perché da ieri sera non riusciva a mettersi in contatto con la madre.

La polizia, dopo aver rintracciato la posizione del telefono della donna, ha fatto irruzione nella villetta di Palmadula passando per una persiana aperta.

Così gli agenti hanno portato fuori l'uomo, Fabrizio Loi, 46 anni, marmista di Palmadula, che ancora respirava. Niente da fare per la 58enne.

L'uomo è stato trasportato in elicottero all'ospedale a Sassari, dove i medici stanno cercando in tutti i modi di tenerlo in vita.