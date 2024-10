Giovanni Perria, il pensionato 78enne, accusato di aver ucciso sua moglie, stamattina è stato interrogato dal gip di Oristano durante l’udienza di convalida.

Brigitte Pazdernik, la pensionata di 76 anni, di origine tedesca, trapiantata a Narbolia, era stata trovata morta nel mare di Su Pallosu il 13 ottobre scorso, tre giorni dopo la sua scomparsa. Ma secondo gli inquirenti Perria avrebbe ucciso la moglie la notte stessa della sua scomparsa. Forse stordendola e buttando poi il corpo in mare. La causa della morte della donna, accertata dall'autopsia, è infatti l'annegamento.

A carico di Giovanni Perria ci sono alcuni elementi: la presenza di sabbia in alcuni ambienti nella sua disponibilità, alcuni altri riscontri non meglio esplicitati nella sua automobile e poi alcuni particolari, in netto contrasto con la testimonianza dell'uomo, hanno riferito gli inquirenti. Il pensionato aveva anche detto che la moglie la sera aveva cenato e, invece, dall'autopsia non risulta vero, e inoltre che la donna si era allontanata in vestaglia, ma quando è stato trovato il corpo aveva indosso i vestiti.

Perria, da ieri in carcere a Massama con l'accusa di omicidio, avrebbe scoperto una relazione avuta tempo fa dalla moglie con un altro uomo, e si teme avrebbe potuto agire anche nei confronti dell'ex amante della moglie.

E' il quadro accusatorio tracciato oggi in questura a Oristano dal procuratore della Repubblica Ezio Domenico Basso, in una conferenza stampa tenuta assieme al questore Ferdinando Rossi e al dirigente della squadra Mobile Samuele Cabizzosu. Il rischio di reiterazione del reato ha portato alla misura cautelare in carcere, nonostante i 78 anni di eta' di Perria.