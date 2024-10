“In merito a quanto accaduto in provincia di Olbia dove una donna sarebbe morta in ambulanza per l’indisponibilità di un servizio di elisoccorso, il ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha disposto l’invio di una Task Force per accertare le modalità di funzionamento della rete del sistema di emergenza - urgenza in Sardegna”. Così in una nota stampa del Ministero della Salute.

Da La Maddalena la donna, 74 anni colpita da aneurisma con dissecazione aortica, doveva essere trasferita d’urgenza a Sassari per un intervento, ma in assenza di elisoccorso, la scelta è stata quella di trasportare la paziente in ambulanza. Durante il viaggio però la situazione è precipitata e la 74enne è morta.