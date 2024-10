“Siamo innanzitutto profondamente addolorati per quanto successo oggi in via Portogallo e vicini alla famiglia coinvolta in questa tragedia”.

Lo si legge in una nota dell’Assessore ai Lavori pubblici, Traffico e Viabilità del Comune di Quartu Sant’Elena, Piero Piccoi che aggiunge: “In merito alla dinamica va sottolineato innanzitutto che gli automobilisti devono sempre rispettare il codice della strada e quindi fermarsi per far attraversare i pedoni sulle strisce pedonali. È comunque certa l’esigenza di intervenire per ripristinare l’impianto semaforico dell’incrocio”.

“L’approvazione del Bilancio di qualche giorno fa – ha aggiunto – ha permesso di sbloccare i fondi per le riparazioni. Intanto erano state avviate delle interlocuzioni con la società in house ITS, che si occupa appunto di servizi di mobilità, perché la competenza sui semafori passi interamente ad essa e possa quindi intervenire un unico soggetto, senza interferenze”.

Piccoi ha anche annunciato un un sopralluogo venerdì 11 luglio p.v., alla presenza dei tecnici dell’Amministrazione e della stessa ITS, “Per verificare lo stato di tutti i semafori cittadini. Sulla base dello stesso sarà poi possibile procedere con gli accordi necessari”.